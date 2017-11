In Dresden-Gorbitz ist am Abend eine Küche in Brand geraten. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, war hinter dem Küchenfenster deutlicher Feuerschein sichtbar. In der Wohnung befanden sich keine Menschen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Die Wohnung ist derzeit nicht nutzbar. Es wurden keine weiteren Wohnungen in dem Fünfgeschosser in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Küchenbrand dauern an.