In der internationalen Spielrunde "Elite League" hat sich die U20 Deutschlands am Abend in Chemnitz unentschieden von Italien getrennt. Heute haben die deutschen Spieler einen ganz anderen Auftritt. Sie sind Gast im Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Zwickau. Die Schule pflegt eine Kooperation mit dem Sächsischen Fußball-Verband. Seit 2015 können sich Neuntklässler zum "DFB-Juniorcoach" ausbilden lassen.