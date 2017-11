05:02 Uhr | Bundespräsident will in Sachsen hoch hinauf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute Vormittag zum Antrittsbesuch in Sachsen erwartet. Eine der ersten Stationen ist der höchste Punkt des Freistaates. Auf dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg will Steinmeier mit Landräten über die Entwicklung im ländlichen Raum sprechen. Das ist eines der zentralen Themen bei seinen Antrittsbesuchen in den Bundesländern. Noch zuvor geht der Bundespräsident in Begleitung seiner Frau Elke Büdenbender aber in einem 2013 eröffneten Bergwerk unter Tage. Termine in Penig, Bad Lausick, Nünchritz und Großenhain runden den ersten Besuchstag ab.