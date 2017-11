Schon wieder hat ein Verkehrsunfall auf der A4 zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen den Verkehrs für Stunden lahmgelegt. Am Abend waren vier Personenwagen und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Drei Verletzte mussten nach Reporterangaben in Krankenhäuser gebracht werden. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein gut zehn Kilometer langer Stau in Richtung Chemnitz. Autofahrer im abendlichen Berufsverkehr benötigten zwei Stunden länger.