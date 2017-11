Die Volkswagen-Manufaktur in Dresden plant ab März eine komplette zweite Schicht. Das berichtet die "Sächsische Zeitung". Grund sei die hohe Nachfrage nach dem Elektro-Golf, der in Dresden montiert wird. Derzeit werden in der Manufaktur lediglich 35 Autos des Typs am Tag gebaut. Dann könnten es 70 sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insiderkreise berichtet, will der durch die Diesel-Abgasaffäre in die Schlagzeilen geratene Konzern wahrscheinlich seine E-Auto-Produktion in Sachsen bündeln. Um am automobilien Traditionsstandort Zwickau dafür Platz zu schaffen, könnte die Produktion der dort vom Band rollenden VW-Modelle Passat und Golf demnach in die Werke Emden und Wolfsburg verlagert werden. Diese seien wegen der gesunkenen Nachfrage nach beiden Fahrzeugen kaum ausgelastet sind.