Der Vorstand des Chemnitzer FC, Stefan Bohne, tritt Ende November zurück. Das bestätigte er am Abend MDR SACHSEN. Es ist bereits der dritte angekündigte Rücktritt in dieser Woche in der Führung des CFC. Zuvor hatte Aufsichtsrat Kermer Kritik an der Person Bohnes geübt. Der 43-jährige Bohne war aus Dresden gekommen. Beim Chemnitzer FC war er für Lizensierung und Nachlizensierung zuständig. Zuletzt hatte er darum gerungen, die Stadionkosten zu senken.