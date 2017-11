Déjà-vu für Kraftfahrer im Erzgebirge: Wie genau vor einer Woche hat auch dieser Montagmorgen mit querstehden Lastern auf schneeglatten Straßen begonnen. In der Nacht rieselten bis zu zehn Zentimeter Neuschnee in oberen Lagen. Und prompt ging auf der B174 zwischen Marienberg und der tschechischen Grenze bei Reitzenhain fast nichts mehr. Laster stellten sich quer und bremsten damit auch den Winterdienst aus. Am Grenzübergang selbst rutschte ein Personenwagen in den Straßengraben. Laut Polizei musste auch die Ortsverbindungsstraße von Zwönitz nach Geyer wegen eines witterungsbedingt liegengebliebenen Lasters vorübergehend gesperrt werden. Mit Behinderungen durch Neuschnee müssen die Autofahrer weiterhin rechnen.

07:06 Uhr | Bergbau ohne Sprengen

In Freiberg treffen sich ab heute rund 100 Bergbauexperten aus aller Welt. Sie nehmen an einem zweitägigen Symposium zur spengstofflosen Gesteinsgewinnung teil. Dabei werden mechanische Verfahren und Mikrowellen eingesetzt. Freiberg gilt nach Angaben der Bergakademie als ein Vorreiter in Europa bei der Erforschung und Anwendung auf dem Gebiet. Die Technologie mache den Gesteinsabbau effektiver und sicherer. Zudem könne auch in dicht bewohnten Gebieten Bergbau erfolgen, da Erschütterungen vermieden werden.

06:25 Uhr | Zwickauer VW-Belegschaft wird heute über Werkszukunft informiert

Heute wird die Belegschaft von Volkswagen Sachsen über die anstehenden Veränderungen informiert, die Zwickau künftig als Elektromobitltässtandort prägen werden. Zugleich verlassen die Modelle Passat und Golf den Standort. Wie VW Sachsen mitteilte, sei kein drastischen Personalabbau zu befürchten. So gehen in Zwickau bis 2020 rund 1.000 Beschäftigte in Altersteilzeit. Dafür werden 400 Azubis eingestellt. Die Gläserne Manufaktur in Dresden erhöht die Kapazität und nimmt den Zweichschichtbetrieb wieder auf, so dass Mitarbeiter, die heute noch in Zwickau arbeiten, wieder zurückgehen oder in Chemnitz arbeiten können. Und wie vom Konzern in Wolfsburg bestätigt wurde, wird auch im VW-Motorenwerk in Chemnitz weiter investiert.

06:07 Uhr | Dachstuhl einer leerstehenden Fabrik geht in Flammen auf