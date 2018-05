Dashcam-Aufnahmen können als Beweismittel verwendet werden, sollte es nach einem Unfall zum Prozess kommen. Auch wenn die Aufzeichnung als solche ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht ist. Rechtsanwalt Thomas Kuhne erklärt: "Vor dem Bundesgerichtshof ging es um eine reine Schadensersatzforderung. Es ging also nicht um die Frage, ob ein datenschutzrechtlicher Verstoß vorliegt oder nicht. Das wäre durch die Datenschutzbehörden zu prüfen." Wer in einen Unfall verwickelt ist, müsse ohnehin gewisse Informationen (Name, Anschrift, Fahrzeugschein, Angaben zur Haftpflichtversicherung) offenlegen, befand der Bundesgerichtshof im konkreten Fall. Außerdem herrsche in Schadensersatzprozessen nach einem Unfall häufig "besondere Beweisnot". Dabei können Dashcam-Aufnahmen hilfreich sein.

Thomas Kuhne, ADAC-Vertragsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht Bildrechte: MDR/Lily Meyer Nein! Es kommt darauf an, warum und wie lange gefilmt wird. Aus Sicht des Bundesgerichtshofs ist die "permanente anlasslose Aufzeichnung" der Fahrt ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Thomas Kuhne erklärt: "Es ist ja bereits für unzulässig erklärt worden, eine solche Dashcam zu benutzen, um vielleicht Strafanzeigen zu erstatten oder Bußgeldverfahren einzuleiten, weil jemand zu schnell oder bei rot über die Ampel gefahren ist. In diesem Fall sind die Aufnahmen auch nicht verwertbar."



Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil einen Hinweis gegeben, wie Dashcams in Zukunft auszusehen haben. Technisch sei es möglich, eine "kurze Aufzeichnung des unmittelbaren Unfallgeschehens zu gestalten" - etwa durch ein "dauerndes Überschreiben in kurzen Abständen und Auslösen der dauerhaften Speicherung erst bei Kollision oder starker Verzögerung des Fahrzeugs". Wenn also ein Unfall passiert, könnte die Auto-Kamera reagieren und die zu diesem Zeitpunkt aufgenommen Daten speichern.

"Als Autofahrer muss ich abwägen, ob ich mir ein zusätzliches Beweismittel schaffe, um im Falle eines Unfalls meine Schadensersatzansprüche durchsetzen zu können." Demgegenüber stehe ein möglicher Datenschutzrechtverstoß, der durch die Datenschutzbehörden mit einem Bußgeld geahndet werden kann, so der Rechtsanwalt.

In Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Malta, Niederlande (nur für den privaten Gebrauch), Norwegen, Schweden, Serbien und Spanien sind Dashcams zulässig. In Belgien, Luxemburg, Portugal und in der Schweiz sollte wegen datenschutzrechtlicher Bedenken darauf verzichtet werden.