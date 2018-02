Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aktuelle Stellungnahme von Flixbus an MDR SACHSEN Um Vertausch oder Verlust des Gepäcks zu vermeiden, raten wir Fahrgästen ihr Gepäck mit dem bei der Buchung mitversandten Gepäckband zu kennzeichnen. Wertsachen sollten als Handgepäck mit in den Innenraum genommen werden.



Da es sich in den meisten Fällen von Gepäckverlust um Verwechslungen handelt, haben wir zwei Pilotprojekte gestartet. Zum einen werden die Gepäckbänder direkt vom Busfahrer an den Kunden ausgehändigt. Mit dem auf den Lichtbildausweis zu klebendem Abriss kann ein Gepäckstück eindeutig zugeordnet werden.

Zum anderen wurden in den Gepäckräumen einiger Busse Überwachungskameras installiert. Hinweisschilder in verschiedenen Sprachen mit "Dieser Bereich wird kameraüberwacht" machen die Fahrgäste auf die Überwachung aufmerksam. Neben einer abschreckenden Wirkung sollen die Kamera-Bilder die Zuordnung von Gepäck erleichtern.



Im Fall von Gepäckverlust bitten wir die Fahrgäste, sich schriftlich übers Kontaktformular auf unserer Webseite an das Fundbüro zu wenden, damit unsere Kollegen den Fall schnellstmöglich bearbeiten können.