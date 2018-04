Die Webseite des Feriendorfes am Quitzdorfer See am 14. April 2018. Bildrechte: AS Service GmbH/Meta Storch Die Vorwürfe des Kulturbüros, die Region verfüge "über eine lange rechtsextreme Geschichte", scheint auch aus einem zweiten Grund nicht von der Hand zu weisen zu sein. In der Umgebung des nur knapp 40 Kilometer entfernten Niesky gab es seit den 1990er- Jahren mehrere Treffen der rechten Szene. So hatte die NPD-Jugendorganisation "Junge Nationaldemokraten" (JN) im Juni 2010 laut "taz" mit rund 600 Gästen im "Niederschlesischen Feriendorf" an der Talsperre Quitzdorf ihren "Sachsentag" abgehalten.



Wenige Wochen später trafen sich dort über 1.000 Rechtsextreme zum "Deutsche Stimme Pressefest" der NPD. Und auch im Jahr 2011 richtete die NPD im Feriendorf ihr "Deutsche Stimme-Pressefest" mit über 1.000 Gästen aus.



Die DDR-Bungalowsiedlung wurde Medienberichten zufolge nach der politischen Wende von dem bayrischen Zollbeamten und bekannten Rechtsextremen Helge Redeker erworben. "In den vergangenen Jahren haben Helge und Änne Redecker hier ein braunes Urlaubsparadies errichtet", schreibt beispielsweise "Die Zeit" am 11. Januar 2016. Auch die Linke des Kreistages Görlitz weist immer wieder auf die Entwicklungen hin.

Neonazi-Aussteigerin von Niesky schreibt Buch

Die Tochter von Helge Redecker - Heidi Benneckenstein - hat im November des vergangenen Jahres ein Buch veröffentlicht. In "Ein deutsches Mädchen" schreibt die Aussteigerin aus der Neonaziszene über ihre Kindheit und Jugend in der rechtsextremen Szene - unter anderem im Feriendorf in Niesky. Bis heute sind die Webseite und auch die Speisekarte in altdeutscher Schrift gehalten. Heidi Benneckenstein ist aus der Neonazi-Szene ausgestiegen. Ihr Vater - ein bayrischer Zollbeamter - hat in den 90er-Jahren das DDR-Feriendorf bei Niesky zu einem Treffpunkt von Neonazis gemacht. Bildrechte: IMAGO

Rechtsextreme "Schlesische Jungs" seit 20 Jahren in Niesky

Dem Kulturbüro zufolge besteht in Niesky zudem seit nunmehr 20 Jahren die rechtsextreme Organisation "Schlesische Jungs". "Neonazistische Organisationen gibt es in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und auch Löbau-Zittau", hieß es. Zum Teil seien diese bereits seit den 1990er-Jahren aktiv, deren Kader verfügten damit über langjährige politische Erfahrungen. Der Nationale Jugendblock (NJB) Zittau etwa habe 2017 sein 25-jähriges Bestehen mit einem rechtsextremen Konzert in seinen Vereinsräumen gefeiert.

Neonazis nutzen regelmäßig 60 Objekte in Sachsen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachsenweit existierten rund 60 Objekte, die regelmäßig von Neonazis genutzt würden, hieß es weiter. Im Landkreis Görlitz verfüge die rechtsextreme Szene über mindestens sieben Objekte, die regelmäßig für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. In Sachsen hatte sich im vergangenen Jahr die Anzahl der rechtsextremen Konzerte im Vergleich zu 2016 auf mindestens 46 verdoppelt. Ein großer Teil dieser Konzerte habe im Landkreis Görlitz stattgefunden, darunter in Weißwasser und Ostritz, teilte das Kulturbüro mit.

Zum Neonazifestival "Schild und Schwert" soll neben dem NPD-Vize und Thüringer Landeschef Heise auch der NPD-Europaabgeordnete Udo Voigt sprechen. Angekündigt ist auch Michael Brück, früher ein zentraler Kopf der inzwischen verbotenen Kameradschaft "Nationaler Widerstand Dortmund" und heute Kader der Neonazi-Kleinpartei "Die Rechte".

Nachdem erst auf der Kippe stand, ob die Veranstaltung genehmigt würde, hatte die Gemeinde Ostritz das Festival Anfang April mit Verweis auf die Versammlungsfreiheit und Auflagen genehmigt. Unter anderem dürfen die Teilnehmer nicht mit Springerstiefeln und Bomberjacken gleichzeitig kommen. "Zieht Euch Turnschuhe an", rufen die Veranstalter auf der Facebook-Seite auf. Es sind weder Waffen - auch keine Kampfhunde - noch Alkohol erlaubt.

Der sächsische Verfassungsschutz beschäftigt sich ebenfalls mit dem Festival und schlägt Alarm.

Vordergründig geht es um Musik, Sport und Tattoos. Dennoch steht bei diesem Festival nicht das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Propagierung rechtsextremistischer Ideologie. Mitteilung des Sächsischen Verfassungsschutzes

Das "Schild & Schwert-Festival" , so der Verfassunsgschutz, solle die Aktions- und Gewaltbereitschaft der rechtsextremistischen Szene stärken. "Allein das Zusammenführen hunderter ideologisch gefestigter und langjährig aktiver Rechtsextremisten mit einem erheblichen Teilnehmerpotenzial dürfte einen spürbaren Effekt auf die Aktionsbereitschaft der rechtsextremistischen Szene insbesondere in der Region, aber auch in Sachsen und bundesweit haben", hieß es. Erwartet würden auch ehemalige Mitglieder des 2012 in Nordrhein-Westfalen verbotenen Nationalen Widerstandes Dortmund. Es seien vor allem diese Kader, die hinter den Kampfsportveranstaltungen stehen.

Gegenproteste sind angekündigt