Die Stadt Leipzig teilte mit, am heutigen Valentinstag würden mehr Paare als in den Vorjahren heiraten. 17 Brautpaare würden am Freitag getraut. Dennoch seien noch einige Trauungstermine frei geblieben. Im vergangenen Jahr gaben sich 4 Brautpaare am 14. Februar das Ja-Wort und im Jahr davor waren es sieben Hochzeiten. Die beliebtesten Orte zur Eheschließung seien das Gohliser Schlößchen, der Ratsplenarsaal, die Handelsbörse sowie die Kasematten im Neuen Rathaus, der ehemaligen Pleißenburg.