220 Frauen und Männer sind von Ministerpräsident Michael Kretschmer in diesem Jahr mit der Medaille "Sachsen - Land der Friedlichen Revolution" geehrt worden. Die Medaille aus Meissener Porzellan wurde anlässlich des 30. Jahrestages der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit aufgelegt. Gewürdigt wurden damit besondere Verdienste in den Jahren 1989/1990, beim Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland und bei der Wiedergründung des Freistaates Sachsen.

Bereits im vergangenen Spätsommer waren die Ersten unter anderem in Berlin in der Landesvertretung des Freistaates geehrt worden. Ursprünglich sollten in diesem Jahr die Mehrzahl der Medaillen in einer zentralen Veranstaltung überreicht werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die meisten Medaillen sowie ein Dankschreiben des Ministerpräsidenten nun per Post versandt.