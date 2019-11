Medikamentenmangel in Sachsens Apotheken

Von uns wird da stillschweigend ein enormes Maß an kommunikativen Fähigkeiten erwartet. Wir müssen unseren Kunden erklären, warum Medikamente fehlen, was wir alternativ machen könnten. Das sorgt bei den Patienten für Verunsicherung und wir haben einen enormen Aufwand.

Aus Kostengründen werden Wirkstoffe für Tabletten fast ausschließlich in Asien produziert. Bildrechte: imago images / McPHOTO

Ich sage, es gibt drei Ursachen. Zuerst, es wird kaum noch ein Wirkstoff in Deutschland und in Europa hergestellt. Das hat sich aufgrund des Kostendrucks weitgehend nach Asien verlagert. Wenn dann dort was ist, wenn zum Beispiel Qualitätsprobleme auftreten und eine Fabrik in Indien ausfällt, dann hat man von diesem Wirkstoff plötzlich nichts mehr da.



Dann machen die Lieferverträge, den die Krankenkasse mit einem Hersteller abschließt, nach wie vor Ärger. Und ein Punkt ist der riesengroße Markt. Auch in China, Indien und anderen Völkern gibt es immer mehr Kranke und die brauchen ihre Wirkstoffe, die dort produziert werden auch für sich. Dazu kommt, dass Deutschland kein Hochpreisland mehr für Arzneimittel ist. Wir geben nicht mehr die Benchmarke vor, also den Vergleichs- oder Referenzwert. Es gibt andere Länder, die für Wirkstoffe mehr zahlen und dorthin werden dann die Wirkstoffe lieber verkauft.