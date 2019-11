Die Sächsische Landesärztekammer sieht in Medizinischen Versorgungszentren kein geeignetes Mittel gegen den Ärztemangel auf dem Land. Präsident Erik Bodendieck sagte dem MDR, es sei schwer, junge Kollegen in die Regionen zu bringen. Die meisten Versorgungszentren würden daher eher in Großstädten gegründet. Zudem seien sie schwer rentabel zu führen, wenn sie nicht an ein Krankenhaus angebunden seien. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, erklärte zudem, dass die angestellten Ärzte in den Zentren kürzer arbeiteten als niedergelassene Ärzte.