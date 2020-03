In Sachsen praktizieren wieder mehr Ärzte. Nach Angaben der Ländesärztekammer waren es zu Jahresbeginn rund 18.200. Das sind knapp 340 mehr als Ende 2018. Ein Grund für den Anstieg sind nach Ansicht von Kammerpräsident Erik Bodendieck verschiedene Fördermaßnahmen. Zudem arbeiten in Sachsen immer mehr Mediziner aus dem Ausland. Trotz des Anstiegs bleibe der Bedarf an Ärzten im Freistaat bestehen, so die Landesärztekammer.