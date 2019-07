In Sachsen sind im vergangenen Jahr insgesamt 163.088 Verkehrsverstöße geahndet worden. Das sind 3,9 Prozent mehr als noch im Jahr 2017. Die Polizei hat demnach mehr Menschen erwischt, die ohne Führerschein und trotz verhängter Fahrverbote am Steuer saßen, ergab eine aktuelle Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Mit 7.483 erhöhte sich ihre Zahl um 14,1 Prozent. Auch bei Geschwindigkeitsvergehen gab es einen Anstieg um 2,9 Prozent auf 9.336. Immer mehr Sachsen verstoßen auch gegen die Rote-Ampel-Regeln: Die Verstöße stiegen um 1.729 auf 29.102 Fälle an.