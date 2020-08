In der sächsischen Ernährungswirtschaft sind nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Entgelterhöhungen vereinbart worden. So steigen bis zum September 2022 die Monatsentgelte der Beschäftigten bezogen auf das Beispiel eines Facharbeiters beim Tiefkühlproduzenten Frosta in Lommatzsch um 395 Euro, beim Cargill Ölwerk in Riesa um 358 Euro und beim Fruchtsafthersteller Sonnländer Getränke in Rötha um 310 Euro, wie die NGG am Montag mitteilte.