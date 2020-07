Sachsen will Frauenhäusern in den kommenden vier Jahren knapp sechs Millionen Euro zur Verfügung stellen. Damit sollen Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen für gewaltbetroffene Frauen ausgebaut bzw. neu gebaut und barrierefrei gestaltet werden. Das hat das Justiz- und Gleichstellungsministerium am Dienstag mitgeteilt. Ein Großteil der Fördermittel kommt vom Bund. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Bund habe Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier unterschrieben, um das Förderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" umzusetzen.