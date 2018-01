Wofür braucht man den Kleinen Waffenschein? - Der Kleine Waffenschein berechtigt zum Tragen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit.

- Wer einen Antrag stellt, muss mindestens 18 Jahre alt sein, darf nicht vorbestraft und weder alkohol- noch drogenabhängig sein.

- Trotz Erlaubnis darf man eine Schreckschusswaffe immer nur in Notwehr einsetzen.

- Wer ohne Not die Waffen einsetzt, kann wegen gefährlicher Körperverletzung belangt werden.

- Sicherheitsexperten sehen Waffen mit CS-Gas und Reizstoffen kritisch. Sie würden dem Träger ein falsches Sicherheitsgefühl geben und bei falschem Gebrauch oft auch den Verteidiger mit verletzen.