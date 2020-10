In Sachsen arbeiten auch immer mehr Männer beruflich in der Kindererziehung. Aktuell gibt es im Freistaat 3.538 Erzieher in Kindertagesstätten und auch mehr Kita-Leiter und Tagesväter, teilte das Kultusministerium damit. Sachsen liegt laut Kultusministerium über dem Bundesdurchschnitt, der bei 7 Prozent Männer in Kitas festgestellt wurde. Der Männeranteil in sächsischen Kitas stieg von 1,5 Prozent im Jahr 2006 auf nun 9,3 Prozent. 267 Einrichtungen werden von einem Mann geleitet. Das entspricht 8,9 Prozent. 2008 waren es nur 2,4 Prozent.