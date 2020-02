Der Öko-Landbau in Sachsen hat nach Angaben des sächsischen Agrarministeriums in den vergangenen Jahren zugelegt. Seit 2016 ist die Anbaufläche um zwei Drittel auf fast 62.000 Hektar gewachsen, wie das seit Dezember von den Grünen geführte Ministerium in Dresden mitteilte. Die gesamte Landwirtschaftsfläche in Sachsen liegt bei 900.000 Hektar.