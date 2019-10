Während der Wald auch in diesem Jahr unter der Trockenheit gelitten hat, scheinen manche Tiere gut damit klarzukommen. So haben Sachsens Störche voraussichtlich mehr Kinder bekommen als je zuvor. Es sei "ein überraschend gutes Storchenjahr" gewesen – trotz Trockenheit, sagte Sylvia Siebert vom Naturschutzinstitut in Dresden der Deutschen Presseagentur. Zwar benötigten die ehrenamtlichen Storchenschützer in Sachsen derzeit noch etwas Zeit zum Auszählen ihrer Reviere. "Aber eine erste Tendenz für 2019 ist absehbar", so Siebert. Wegen der vielerorts vertrockneten Vegetation und des wenig bewachsenen Bodens, hätten es die Störche sogar leichter gehabt, an Mäuse, Heuschrecken und Co zu kommen.

Störche verbringen Winter in Spanien und Afrika

Mittlerweile haben die Störche Sachsen auf dem Weg in ihre Winterquartiere in Spanien und Afrika verlassen. Mitte September hätten sich die letzten Tiere auf den Weg gemacht, sagte Siebert. Ersten Zählungen zufolge gab es in der Region Leipzig viel Storchen-Nachwuchs: Betreuer Uwe Seidel zählte 179 Junge. Damit hatten 76 von 92 Brutpaaren Erfolg. Im Jahr zuvor wurden in der Leipziger Gegend 166 Jungtiere gezählt, 2017 waren es 149. "Im Mügelner Horst gab es sogar Fünflinge", so Seidel. In Hoyerswerda und Umgebung gab es zehn Junge mehr als im Vorjahr.

Bildrechte: MDR/Harry Härtel

20 Jungtiere weniger in Riesa

Hingegen waren es in der Region Riesa 20 Jungvögel weniger. "Über die Ursachen des Schwächelns rätseln wir immer noch", sagte Storchenbetreuer Olaf Gambke. Den frühen Störchen könnte schlechtes Wetter zu schaffen gemacht haben. Manche Paare seien auch neu in die Region gekommen und hätten wenig Bruterfahrung. Insgesamt machen den Rotschnäbeln laut Storchenbetreuer nach wie vor fehlendes Grünland, Monokulturen auf den Äckern und zu wenige Feuchtgebiete zu schaffen.

Weniger Unfälle in Oberleitungen

Die meisten Küken in Sachsen starben an Nahrungsmangel oder infolge von Horstkämpfen, erklärte Siebert. Auch Nilgänse hätten die Störche mancherorts beim Brüten gestört. Hingegen hätten Unfälle, bei denen sich die Tiere in Oberleitungen verheddern und umkommen, deutlich abgenommen. Wie viel Storchennachwuchs es in diesem Jahr insgesamt gab, steht noch nicht fest. 2018 waren in Sachsen 292 Storchenpaare mit 537 Jungvögeln gezählt worden.

Quelle: MDR/sth/dpa