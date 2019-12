Heiligabend hatte die Feuerwehr in einigen sächsischen Orten zu tun. So ist in Markneukirchen bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ein Ehepaar verletzt worden. Auslöser war nach Polizeiangaben offenbar eine vergessene brennende Kerze. Der 64 Jahre alte Hausbewohner hatte am Heiligabend nach einer Feier einen Gast nach Hause gebracht. Bei seiner Rückkehr bemerkte er den von der Kerze veursachten Brand im Wintergarten. Der Mann und seine Ehefrau wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

In Thallwitz bei Leipzig fing in der Nacht zum ersten Feiertag ein Nebengelass auf einem Grundstück Feuer. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich daraus ein Vollbrand, der auf das Dach des daneben befindlichen Einfamilienhauses übergriff. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, während die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung das Feuer löschten. Die Brandursache ist noch unklar.

Brandstiftung in Chemnitz und Görlitz

Von Brandstiftung geht die Polizei bei einem Vorfall in Chemnitz aus. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag brannte es gegen 3:30 Uhr auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Sonnenberg. Wäsche stand in Flammen und fiel in der Folge ins Treppenhaus. Wie die Polizeidirektion in Chemnitz mitteilte, konnte das Feuer umgehend gelöscht werden. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig, auch gab es keine Verletzten oder Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

In Görlitz hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 39-Jährige hatte nach Angaben der Polizei Heiligabend vor der Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Feuer gelegt. Durch den Qualm wurden eine Frau und ein Kind verletzt. Die 29-Jährige und das drei Jahre alte Kind erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

