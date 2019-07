Städte wie Hoyerswerda hätten große Teile der Jugend verloren, die dort wohnen Gebliebenen würden ihre Enkel in Bayern oder Stuttgart aus der Ferne aufwachsen sehen. Das erzeuge eine Stimmung, die man nicht in Cent und Euro wieder gutmachen könne.

Leider habe allerdings bis heute kein einziges großes Dax-Unternehmen seinen Sitz in den ostdeutschen Bundesländern. Kritisch sieht die Kanzlerin auch den fehlenden Austausch zwischen Ost- und Westdeutschen: "Kontakt zwischen Ost- und West ist an vielen Stellen nie entstanden." An Schulen gebe es Partnerschaften nach ganz Europa, aber Berlin-Hellersdorf sei für Schüler in Neukölln "immer noch weit weg". Denkbar wäre aber beispielsweise auch mal eine Partnerschaft nach Vorpommern, fügte Merkel hinzu.