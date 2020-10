Die wenigstens Personen flirten am Arbeitsplatz. Meist handelt es sich eben nicht um typische Annäherungsversuche zwischen zwei Menschen zur Anbahnung einer Liebesbeziehung. Genau diese Berührungen werden von Frauen zu Recht als übergriffig empfunden. Warum darf der Kollege mich körperlich berühren? Wenn zufällig zwei Ellbogen aneinander stoßen, wird sich niemand unsittlich gestört fühlen. Doch warum muss die Hand des Kollegen bei der Planung von XY irgendwo landen? Körperliche Berührung findet am Arbeitsplatz nicht statt. Das ist eine generelle Aussage, an die sich alle einfach halten können.

Führungskräfte müssen darlegen, dass körperliche Berührungen nicht an den Arbeitsplatz gehören. Nur so können Verunsicherungen beigelegt werden. Wer wirklich flirten will, findet Wege. Es sind die wenigsten Fälle, in denen es tatsächlich um Flirts geht. Oft wird auch versucht, mit Geschlechter-Stereotypen herabzuwürdigen. Das muss aufhören. Es gehört sich nicht am Arbeitsplatz, Frauen hinterher zu pfeifen oder hinter ihrem Rücken Bemerkungen zu machen. Wenn ich ein Kompliment machen möchte, kann ich das auch offen und wertschätzend aussprechen, ohne den anderen Menschen herabzuwürdigen. Falls ich signalisiert bekomme, dass meine Komplimente unerwünscht sind, dann muss ich dies akzeptieren und es unterlassen.