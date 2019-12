Der Dresdner Kreuzchor gestaltet am Dienstag zwei Christvespern in der erzgebirgischen Weihnachtstradition. Auch die Frauenkirche lädt zu zwei Vespern ein sowie zur Feier der Christnacht. Der Thomanerchor gestaltet zwei Gottesdienste in der Thomaskirche in Leipzig. Am frühen ersten Weihnachtsfeiertag finden vor allem im Erzgebirge traditionell die Frühmetten statt, in der Martin-Luther-Kirche in Annaberg-Buchholz und der Nicolaikirche in Aue schon um 5 Uhr am Morgen. Der Dresdner Kreuzchor gestaltet eine solche Christmette ab 6 Uhr in der Kreuzkirche. Erfahrungsgemäß ist die evangelische Kirche am Altmarkt mit mehr als 3.000 Plätzen zu diesem besonderen Gottesdienst voll besetzt. Die Kruzianer spielen die Weihnachtsgeschichte nach. Instrumental begleitet werden sie von Mitgliedern der Dresdner Philharmonie.