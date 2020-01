Sachsens Verfassungsschutzpräsident Gordian Meyer-Plath hat am Donnerstag in Dresden beim Terrorprozess gegen die Gruppe "Revolution Chemnitz" als Zeuge ausgesagt. In der zweistündigen Befragung äußerte er sich zur Verbindung zwischen der Behörde und den acht Beschuldigten, durfte über Quellen, Mitarbeiter und Methoden seiner und anderer Behörden aber keine Auskunft geben.

Laut Anklage plante "Revolution Chemnitz" zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2018 in Berlin einen "Systemwechsel". Die acht mutmaßlichen Rechtsextremisten stehen seit Ende September in Dresden vor dem Oberlandesgericht. Den Männern im Alter von 21 bis 32 Jahren wird die Gründung einer terroristischen Vereinigung und die Mitgliedschaft darin vorgeworfen. Zur Planung ihrer Vorhaben hatten sich die Beteiligten laut Anklage am 10. September 2018 in einem Chat zur Gruppe "Revolution Chemnitz" zusammengeschlossen. Für den geplanten Umsturz hätten sie sich um Waffen bemüht. Die Anklage basiert auf Chatprotokollen. Alle Angeklagten werden laut Meyer-Plath als gewaltbereite Rechtsextremisten geführt.