So sollte besonders um Fachkräfte aus der Ukraine, Weißrussland oder Polen geworben werden. Er glaube, dass diese Leute besonders gut zu Sachsen passten, so Kretschmer. Zum Beispiel profitiere die Stadt Görlitz finanziell, kulturell und sozial von Tausenden Polen, die inzwischen dort lebten.

Allerdings hat Polen selbst in den vergangenen Jahren eine Menge Arbeitskräfte verloren. So leben nach Schätzungen etwa eine Million Menschen in Großbritannien. Trotz Brexit werden vermutlich viele von ihnen nicht zurückkommen. Wie die Chefredakteurin der auf der Insel erscheinenden Zeitung "Polish Express", Ilona Korzeniowska, im MDR erklärte, würden die meisten eine Daueraufenhaltsgenehmigung beantragen, die auch nach dem Brexit gilt. In der Regel würden diese Anträge positiv beschieden, so Korzeniowska.