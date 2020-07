Menschen, die neu nach Meißen ziehen, bezahlen höhere Mieten. Die mittelgroße Stadt an der Elbe profitiert vom Image und ihrer Nähe zu Dresden.

In Sachsen verzeichnet die Großstadt Leipzig mit 9,8 Prozent den höchsten Mietniveauanstieg. Doch danach folgen schon die mittelgroßen Städte Meißen mit 6,1 Prozent und Freiberg mit 5,7 Prozent, berichtet die MDR-Umschau. Daran schließt sich die Landeshauptstadt Dresden mit 4,8 Prozent an. Nach Einschätzung der Immobilien-Experten wirkt sich in Meißen die Nähe zu Dresden auf die Mietpreise aus.