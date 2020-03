Grundsätzlich ist es so, dass die Miete aufgrund einer gesetzlichen Regelung pünktlich zumindest zu jedem dritten Werktag im Monat zu zahlen ist. Es sei denn, es gibt eine andere Vereinbarung mit dem Vermieter.

Im gewerblichen Mietrecht ist das etwas anders. Da gibt es eine größere Freiheit, um vertragliche Regelungen zu treffen. Das heißt, wenn ein Mieter in seinem Gewerbemietvertrag eine Regelung für den Fall hat, dass eine Nutzung des Ladenlokals aufgrund einer behördlichen Entscheidung nicht möglich ist und er damit von den Mieten befreit ist, dann ist das für beide Parteien - also Mieter und Vermieter - geltend. Ansonsten ist immer das Problem, dass man schauen muss, wie die individuellen Regelungen in einem Gewerbemietvertrag sind.