Für die Nato-Militärübung "Defender Europe 2020" rollen ab kommender Woche die ersten US-Transporte in Richtung Osteuropa. Wie Bundeswehr und US-Army am Dienstag mitteilten, verläuft eine von drei Transportrouten in Deutschland durch Sachsen - aus Richtung Westen über Chemnitz, Dresden und Görlitz nach Polen.