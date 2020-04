03.04.2020 | 06:15 Uhr Milliardenprogramm soll Sachsens Mittelstand durch Coronavirus-Krise bringen

Die sächsische Landesregierung will rund sechs Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Damit soll unter anderem ein neues Darlehensprogramm für den Mittelstand finanziert werden, dass sich an Unternehmen mit 11 bis 249 Angestellten richtet. Erwartbare Steuerausfälle sollen damit abgefedert werden und Teile des Geldes direkt in die krisengeplagten Unternehmen fließen. Ihnen soll so durch die Coronavirus-Krise geholfen werden.