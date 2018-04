Als in den vergangenen Wochen durchsickerte, dass das Finanzministerium 60 Prozent der Mittel an Investitionen zweckbinden wolle, reagierten etliche Bürgermeister mit Kritik. Doch nun kommt es anders: Jede kreisangehörige Gemeinde erhält bis 2020 jährlich 70 Euro für die ersten 1.000 Einwohner, also maximal 70.000 Euro. In drei Jahren summiert sich das pro Gemeinde auf 210.000 Euro. Die Pauschale kostet das Land jedes Jahr 30 Millionen Euro. Entgegen den ersten Befürchtungen können die Kommunen die Mittel nun frei verwenden und müssen auch keinen Verwendungsnachweis erbringen.