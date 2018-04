In den Polizeistatistiken wird laut Verband nur der Wert des Diebesgutes registriert. Nicht berücksichtigt seien beispielsweise Sachschäden an Gebäuden, Ausfallzeiten auf den Baustellen und die Kosten für die Wiederbeschaffung. Es gebe jedoch deutliche regionale Unterschiede, sagte Momberg. Der Hauptschwerpunkt der Baudiebe in Sachsen liegt in der Stadt Leipzig, und der Region ringsum.