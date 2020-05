Bildrechte: dpa

Sie haben in der Corona-Pandemie tausende Patienten versorgt und getestet, jetzt befürchten die Krankenhäuser in Sachsen hohe finanzielle Einbußen.

Uniklinikum Leipzig mit Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe

Das Uniklinikum Leipzig vermutet Verluste in zweistelliger Millionenhöhe. "Die wirtschaftliche Lage ist angespannt", hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die Verluste seien noch nicht abschließend bewertbar und abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie.

Uniklinikum Dresden rechnet mit Defizit

Ähnlich argumentiert das Uniklinikum Dresden. "Wir rechnen durch die Corona-Krise mit einem Defizit. Wie hoch das ausfallen wird, bleibt abzuwarten", erklärt Michael Albrecht, der Medizinische Vorstand des Uniklinikums Dresden MDR SACHSEN. Schon jetzt sei "schwer absehbar", ob die Pauschalen von 560 Euro pro freigehaltenen Bett "auch nur annähernd ausreichend sein können, in Anbetracht der großen Aufwendungen." Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Dresden, rechnet mit Defiziten "in Anbetracht der großen Aufwendungen." Bildrechte: MDR Sachsen

Städtisches Klinikum Dresden: "Deutliche Auswirkungen spürbar"

Auch das ohnehin schon mit wirtschaftlichen Verlusten kämpfende kommunale Städtische Klinikum Dresden kämpft mit den Corona-Mehrkosten. "Die zusätzliche Ergebnisbelastung lag in der Hochzeit der ersten Pandemie-Welle bei rund zwei Millionen Euro pro Monat", sagte Marcus Polle, Kaufmännischer Direktor. "Die Auswirkungen auf das gesamte Jahresergebnis 2020 hängt jedoch von der Dauer und Intensität der Pandemie ab." Teilweise seien 20 Covid-19-Patienten zeitgleich versorgt und 240 Betten vorgehalten worden. Marcus Polle, kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden mit der Dresdner Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann. - Die Stadt muss zahlen, wenn das Krankenhaus Defizite schreibt. Bildrechte: MDR/Städtisches Klinikum

Zu den vom Bund gezahlten Pauschalen gehören laut Klinikum 560 Euro pro Tag pro Corona-Bett (Freihaltepauschale) und 50 Euro Ausgleichszahlung für Materialmehraufwand sowie einmalig 50.000 Euro-Pauschale für die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit und die Erhöhung des Pflegeentgelts.

Diakonissenkrankenhaus Dresden: Sorge vor wirtschaftlichen Folgen

Tausende Pfleger und Pflegerinnen stehen in Sachsen bereit - unabhängig davon, ob Patienten kommen oder nicht. Sie müssen wie auch Ärzte immer bezahlt werden, unabhängig von der Anzahl der Fälle. Bildrechte: dpa "Wir haben Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Die verordnete Bettenfreihaltung bringt für unsere Krankenhäuser wirtschaftliche Einbußen mit sich“, erklärte auch der Ärztliche Direktor des Diakonissenkrankenhauses Thorsten Jacobi. Die tägliche Betten-Freihaltepauschale des Bundes von etwa 560 Euro könne die tatsächlichen Kosten nicht decken. "Insbesondere die Kosten für das Personal, welches wir ja weiterhin vorhalten müssen, sind in dieser Pauschale nicht enthalten", sagte Jacobi. "Wir können diese Kosten nur dann abrechnen, wenn auch eine medizinische Leistung erbracht wurde."

Corona-Rettungsschirm deckt nicht alle Kosten

Die vom Bund gezahlten Corona-Pauschalen von 560 Euro pro Bett sind auch nach Aussagen der Unikliniken nicht ausreichend. "Der Corona-Rettungsschirm entfaltet seine Wirkung, ist aber in seiner Ausgestaltung auf den Durchschnitt der Krankenhäuser ausgerichtet", erklärte ein Sprecher des Leipziger Uniklinikums. Die Besonderheiten eines Universitätsklinikum wie zum Beispiel der hohe Anteil der Intensiv-Medizin und die Kosten für die Corona-Leitstelle würden nicht berücksichtigt. Nicht abgebildet seien zudem die teilweise um zehn Prozent gestiegenen Aufwendungen für Schutzkleidung sowie die Kosten für die Erstellung der Hygienekonzepte.

Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Freistaat

"Der Rettungsschirm des Bundes, benachteiligt Kliniken, die Patienten mit besonders schweren Erkrankungen behandeln", sagte auch der Dresdner Vorstand Albrecht. Zudem seien in der Pandemie "enorme Zusatzkosten" entstanden, wie die Einrichtung einer zentralen Krankenhausleitstelle und der Corona-Ambulanz. Die Corona-Ambulanz und zahlreiche Tests am Uniklinikum Dresden haben - neben anderen Faktoren - zu Zusatzkosten geführt. Bildrechte: dpa

Abrecht lobte die Zusammenarbeit mit dem Freistaat: "Wir haben sehr konstruktiv und zügig mit der Landesregierung Lösungen finden können, um die Corona-Station in Haus 81 betreiben zu können", erklärte er. Der Freistaat habe hier sehr pragmatisch unterstützt und unbürokratische Kostenübernahme zugesichert, "so dass uns zumindest diese Sorge genommen ist".

Nachverhandlungen über Hilfe des Bundes notwendig

Marcus Polle, kaufmännischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden erklärte: "Mit den Pauschalen des Bundes könnten Corona-bedingte Defizite größtenteils kompensiert werden. Es muss jedoch Nachverhandlungen für bisher nicht berücksichtigte Bereiche geben." Es könne nicht sein, dass der Träger für die nicht gedeckten Lücken in der Finanzierung von Corona einspringen müsse. Die Krankenkassen hätten ihre Zahlungsfristen auf fünf Tage verkürzt. "Das unterstützt unsere Liquidität", sagte Polle. Bildrechte: dpa

Krankenhäuser derzeit wieder zu knapp drei Viertel ausgelastet

Nach dem Abflachen der Pandemie gehen die Krankenhäuser jetzt wieder zur Normalität über. Das Uniklinikum Leipzig ist nach eigenen Angaben wieder zu 73 Prozent ausgelastet. Im Normalfall – ohne Corona – liege die Belegung bei etwa 90 Prozent. Um Corona-Patienten im möglichen Ernstfall zahlreich behandeln zu können, waren in allen Krankenhäusern planbare Behandlungen abgesagt worden. "Wir haben über einen Zeitraum von sechs Wochen etwa 30 Prozent aller Operationen abgesagt", sagte ein Sprecher des Klinikums MDR SACHSEN. Man könne jedoch "keine genaue Aussage dazu treffen, wie viele davon in anderen Krankenhäusern oder ambulant behandelt worden sind und welche in den kommenden Wochen am Leipziger Uniklinikum nachgeholt werden".

Etwa 500 Eingriffe und Operationen am Uniklinikum Dresden angestaut

Am Dresdner Uniklinikum werden aktuell noch ein Fünftel aller Betten auf der Intensivstation für potenzielle Covid-19-Patienten reserviert. "Im Fall eines Anstiegs an Neuinfektionen lässt sich diese Kapazität innerhalb kurzer Zeit um das Vier- bis Fünffache aufstocken", hieß es. "Mit der nötigen Verantwortung gehen wir wieder planbare Operationen an." Zumal sich die Prognosen für Tumorpatienten mit jedem aufgeschobenen OP-Tag verschlechtern könnten. Wegen Corona sind in vielen Kliniken Operationen und Eingriffe verschoben worden - vor allem in der Orthopädie und im HNO-Bereich. Bildrechte: dpa

Laut Uniklinikum Dresden haben sich in den vergangenen Wochen rund 500 Eingriffe und Operationen aufgestaut - unter anderem in der Orthopädie und der HNO. Diese seien in den kommenden Wochen abzuarbeiten.

Städtisches Klinikum Dresden hält weiter 55 Betten für Corona-Patienten frei

Das Städtischen Klinikum Dresden ist derzeit ebenfalls zu 70 Prozent ausgelastet, über 1.000 Betten sind den Angaben zufolge belegt. Weitere 55 Betten seien für Covid- 19-Patienten reserviert – 15 Plätze auf der Intensiv- und 40 Betten auf der Normalstation. Zusätzliche Betten würden zudem im Hintergrund vorgehalten, damit man bei einem erneuten Ausbruch der Pandemie schnell reagieren könne. Die Krankenhäuser gehen wieder zur Normalität über - halten jedoch weiter etwa 20 bis 30 Prozent ihrer Kapazitäten für Corona-Patienten frei. Bildrechte: IMAGO

Forderung nach Neuordnung der Krankenhausfinanzierung

Im Zuge der Pandemie ist in den vergangenen Wochen über das DRG-System zur Finanzierung der Krankenhäuser diskutiert worden. Bei dieser Fallkostenpauschale erhalten die Kliniken von den Krankenkassen pro Diagnose einen bestimmten Betrag X – unabhängig davon, wie lange die Menschen im Krankenhaus liegen. Um wirtschaftlich zu arbeiten, sind die Kliniken in Folge bestrebt die Aufenthaltsdauer pro Patient so gering wie möglich zu halten und ihre Betten so stark wie möglich auszulasten. Die hohe Auslastung wiederum führt dazu, dass Krankenhäuser bei großen gesellschaftlichen Notlagen wie Pandemien oder Katastrophen mit massenhaft Verletzten nur schwerfällig reagieren können. "Aus unserer Sicht muss sich ein von den Fachverbänden anberaumter Krankenhausgipfel zwingend mit der Frage der Neuordnung der Krankenhausfinanzierung auseinandersetzen", sagte der Ärztliche Direktor des Diakonissenkrankenhauses Jacobi. Dr. med. Thorsten Jacobi, Ärztlicher Direktor am Diakonissenkrankenhaus fordert "eine Neuordnung der Krankenhausfinanzierung" Bildrechte: MDR/Diakonissenkrankenhaus

"Die Universitätskliniken weisen seit langem darauf hin, dass deren spezifische Strukturen im DRG-System nicht vollständig und angemessen finanziert sind", erklärte der Sprecher des Leipziger Uniklinikums. "Einige dieser Aspekte werden auch in der Corona-Pandemie-Situation wieder sehr deutlich, wie das Vorhalten von Intensivkapazitäten oder die Koordinierungsfunktion für die Versorgung in der Region." Das Städtische Klinikum sieht den Knackpunkt des DRG-Systems eher in der Pflege. "Das DRG-System deckt vieles gut ab, ob die Herauslösung des Pflegebudgets dabei der richtige Weg war, muss sich noch zeigen", erklärte Polle. "Eine Zurückführung zur Finanzierung nach tagesgleichen Pflegesätzen ist sicher der schlechtere Weg."

