Landtag in Sachsen: Ministerin wirbt für modernes Gleichstellungsgesetz

Mehr Frauen in Parlamente und Führungsetagen: Sachsens Ministerin Petra Köpping (SPD) hat die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am gesellschaftlichen Leben verlangt. Ein modernes Gleichstellungsgesetz sei im Freistaat dringend erforderlich, sagte sie am Dienstag im Landtag. Gleichzeitig versuchte sie, Vorbehalte zu entkräften: Das Gesetz richte sich nicht gegen Männer, sondern wolle Parität. Es soll das Frauenfördergesetz aus dem Jahr 1994 ersetzen und noch in dieser Legislaturperiode den Landtag passieren.