AfD-Chef Urban hatte am Donnerstag eine Mitteilung veröffentlicht, in der er verlangte, dass der Täter von Halle "nie wieder in Freiheit leben" dürfe. "Wer unschuldige und wehrlose Menschen regelrecht massakrieren will, hat die höchste aller Strafen verdient. Die antisemitische und hasserfüllte Begründung der Taten empfinde ich als widerwärtig und verabscheuungswürdig", so Urban. Für Gewalt gebe es nie eine Rechtfertigung.