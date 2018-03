Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat nach fast 100 Tagen im Amt ein positives Fazit der Arbeit seiner schwarz-roten Regierung gezogen. Unglaublich arbeitsreich und intensiv seien die vergangenen Wochen gewesen, erzählt er. Seine Ministerriege sei top. Schwierigste Personalie sei für ihn die des Kultusministers gewesen, räumt Kretschmer ein und meint damit die Entscheidung gegen Frank Haubitz.

"Im Nachhinein bin ich bin dieser Frage froh, dass ich es so gemacht habe", sagte Kretschmer. Zum einen freue er sich, Frank Haubitz jetzt so gesund und entspannt zu sehen wie noch nie zuvor. Vor allem aber habe der neue Kultusminister Christian Piwarz in den Gesprächen mit der Landtagsfraktion und mit dem Koalitionspartner deutlich verstanden und vermittelt, welcher Weg zu gehen sei. "Ich freue mich, dass er das so geschafft hat."

Von der Bildungsbaustelle zum "Bildungssystem des Jahrhunderts"

Mit dem 1,7 Milliarden Euro teuren Maßnahmepaket hat Kretschmer mit seiner Regierungsmannschaft die größte Baustelle in Sachsen in Angriff genommen. "Es ist ein gewaltiges Paket, welches deutlich über die Frage der Lehrerversorgung für die kommenden Jahre und Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Bundesländern hinausgeht." Kretschmer sprach vom "Einstieg in das Bildungssystem dieses Jahrhunderts".

Alles was bis jetzt erreicht worden ist, sei eine Mannschaftsleistung betont der Regierungschef. Das 100-Tage-Programm, das jetzt Zukunftsprogramm heißt, sei angeschoben und werde Schritt für Schritt umgesetzt, so Kretschmer. So seien die finanziellen Weichen gestellt, dass alle Kommunen schnelles Internet bekommen, nennt Kretschmer ein Beispiel. "Ich möchte, dass die Leute merken, das ist hier ein gemeinsames Projekt." Es gebe keine Staatsregierung, die sage, wo es langgehe und die anderen müssten mitmachen. "Ich möchte, dass wir die Dinge gemeinsam entwickeln."

Opposition kritisiert Ankündigungspolitik

Der Ministerpräsident tourt durch das Land, redet mit den Leuten fragt, wo der Schuh drückt. Dabei agiert der 42-Jährige wesentlich spontaner und offener als sein Amtsvorgänger. Der neue Regierungschef steht für einen neuen Politikstil.

Das billigt auch Linke-Fraktionschef im Landtag, Rico Gebhardt. "Das unterscheidet ihn tatsächlich von Tillich. Ob das langfristig erfolgreich ist, ist eine Frage, ob er aus seinem Reden Handeln folgen lässt und ob es für die Bürger zu nachvollziehbaren Veränderungen in ihrem Lebensumfeld führt."