Sachsens Ministerpräsident unterstützt Klimaproteste der Schüler

Die sächsische Landesregierung will am 22. Juni eine Klimakonferenz für sächsische Schülerinnen und Schüler veranstalten - mit den gleichen Experten, die auch die Bundesregierung beraten haben. "Wir sollten in die Gespräche reingehen und die Chance nutzen, dass sich junge Menschen für Politik interessieren", sagte der CDU-Politiker. Er sehe eine Chance darin, dass sich jetzt viele Menschen für dieses Thema interessieren: "Wir können über unsere Beweggründe sprechen, die Umweltschützer in der Kohlekommission und auch uns dazu gebracht haben, als Ausstiegsdatum Ende 2038 festzuschreiben."

Auch am Freitag gingen deutschlandweit wieder Tausende junge Menschen für eine Wende in der Klimapolitik auf die Straße. Angekündigt waren Demonstrationen in 98 deutschen Städten. In Dresden führte der Potestmarsch zur Uni. Man wolle sich mit Studenten verbünden, denn auch deren Zukunft stünde auf dem Spiel, so die Organisatoren.