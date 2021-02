Sophie Jones durfte kein Abitur ablegen. Das Studium hat sie nebenberuflich nachgeholt, schreibt an ihrer Bachelorarbeit in Bibliothekswissenschaften und arbeitet in einer Bibliothek. Als Ausbilderin ist sie Teil der Prüfungskommission des Freistaates Sachsen. Am liebsten wäre sie als Autorin tätig. In ihrer Bewerbung für den Miss-Germany-Wettbewerb berichtet sie über ihre Autobiografie, die den Titel trägt "Erlöse mich von dem Bösen". Dazu sagt die junge Verfasserin: "Es war schon immer mein Traum, Autorin zu sein." Seit Längerem unterstützt die 25-Jährige Jugendliche, die aus destruktiven Gruppen aussteigen wollen.