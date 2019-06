Der für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verdächtige Stephan E. hat noch 2019 an einer konspirativen rechten Veranstaltung im sächsischen Mücka teilgenommen. Das berichtet das ARD-Magazin Monitor. Am 23. März wurde er demnach mit Mitgliedern der neonazistischen Organisation "Combat 18" und der neonazistischen Vereinigung "Brigade 8" fotografiert.