Die Bockwindmühle Fiehn wurde 1946 in Authausen erbaut und wurde nach dem letzten Müllermeister benannt. Gleich in der Nähe steht die Mühle "Ludwig". Am Pfingsmontag spielen in Authausen Blasmusikanten auf und es gibt einen Mühlenschmaus. Bildrechte: Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V.