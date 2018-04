Die Städte und Abfallzweckverbände gestalten ihre Entsorgungssysteme unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel nicht überall in Sachsen eine Biotonne, die abgeholt wird. Zum anderen beeinflussen die Verträge mit den Entsorgungsunternehmen den Preis. Das hat Folgen für die Gebührenzahler und zeigt sich in teils enormen Preisunterschieden. Die Gebühren setzen sich unterschiedlich zusammen, was auch die Vergleichbarkeit erschwert. Hier die Übersicht von MDR SACHSEN über alle Entsorgungsregionen:

In Sachsen gibt es bei den Abfallgebühren bis zu 200 Euro Preisunterschied. Wie ein unser Vergleich ergab, ist die finanzielle Belastung im Landkreis Mittelsachsen am geringsten. Auf eine vierköpfige Familie entfallen dort rund 131 Euro pro Jahr. Dresden ist dagegen am teuersten. Hier bezahlt eine vierköpfige Familie jährlich 330 Euro. Auch die Leipziger und die Nordsachsen zahlen sehr hohe Abfallgebühren. Der landesweite Schnitt liegt bei 237 Euro pro Jahr. Im Vergleich zu Dresden und Leipzig sehen die Kosten auf den ersten Blick in Chemnitz niedrig aus. Aber die Chemnitzer bezahlen ihren Müll pro Kilogramm. Der Verband der privaten Hauseigentümer sieht die Kommunalpolitiker in der Pflicht, gegen die Preisunterschiede vorzugehen. Verbandschef René Hobusch sagte MDR SACHSEN, die Abfallgebühren seien mitverantwortlich für steigende Mieten.