Mythos 1: Wozu Müll trennen? Der wird ja doch auf einen Haufen geworfen.

Deutschland will seine Recyclingquote erhöhen. Dabei hilft das Mülltrennen, weil das Sortieren und Entsorgen leichter geht. Bei Glas und Papier liegt die Quote bei 80 bis 83 Prozent. Das heißt aus dem Alt-Glas und Papier wird dann auch wieder Glas und Papier hergestellt. Altpapier lässt sich laut Greenpeace bis zu fünf Mal wiederverwerten. Bei Plastik-Abfällen ist die Quote viel niedriger. Trotzdem sprechen sich Umweltschützer für die strikte Müll-Trennung: "Nur wenn getrennt wird, kann überhaupt recycelt werden", mahnt der Naturschutzbund Deutschland (NABU).

Mythos 2: Besonders sinnlos sind die getrennten Flaschencontainer.

Bildrechte: Colourbox.de Gerade wenn Glascontainer geleert werden, kann man als Beobachter den Eindruck gewinnen, dass alles zusammengeworfen wird. Entsorger verweisen aber darauf, dass im Inneren der Müllautos getrennte Kammern sind, die separat befüllt werden. Dass Glas nach den Farben Weiß, Braun und Grün getrennt wird, ist also nicht umsonst. Übrigens: Wenn sich Glas keiner der drei Farbengruppen zuordnen lässt, zum Beispiel blaues Glas, dann wirft man es am besten in den Grünglas-Container. Grünes Glas verträgt später beim Recycling einen kleineren Anteil anderer Farben.

Mythos 3: Der große Haufen wird am Ende sowieso verbrannt.

Wohin bloß mit dem Müll und warum muss der überhaupt getrennt werden? MDR SACHSEN erklärt das Wichtigste im Überblick. Bildrechte: imago/Westend61 Ja, das stimmt bei Kunststoffabfällen, wie das Umweltbundesamt kritisiert. Es werde vieles verbrannt, was nicht sein müsste. Aus Haushalten werden zwar 90 Prozent aller Plastikabfälle eingesammelt, aber nur 43 Prozent davon recycelt. Weit mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Abfälle landet direkt in Müll-Öfen einer der 70 deutschen Müllverbrennungsanlagen oder wird verbrannt, um Strom oder Wärme zu gewinnen. Denn die Entsorger verdienen mit Plastikmüll Geld. Sie bringen ihn dorthin, wo sie am meisten Geld dafür bekommen. Und die Betreiber der Verbrennungsanlagen buhlen um die Plastikmassen, um ihre Öfen zu befüllen. Sind die Verbrennungsanlagen nicht ausgelastet, kostet das die kommunalen Betreiber auch Geld, was am Ende wieder die Steuerzahler bezahlen müssen. Ein weiteres Problem der Plastik-Aufbereitung ist auch, dass sie teurer und aufwändiger ist als das Verbrennen.

Mythos 4: In den Gelben Sack dürfen nur Verpackungen mit Grünem Punkt.

Immer wieder gibt es Streit darüber, was genau in die Gelbe Tonne gehört. Bildrechte: dpa Nein. Der Grüne Punkt war in den 1990er-Jahren das erste Unternehmen, das die Verpackungen gesammelt hat. Seit 2009 sind alle Firmen verpflichtet, sich am Dualen System zu beteiligen. Im Klartext: Alles, was an und mit Plastik-Verpackungen verkauft wird, darf in den Gelben Sack. Die Wirtschaft zahlt für die Entsorgung der Verpackung. Allerdings haben die Kunden die Entsorgung beim Einkauf unbemerkt über den Produktpreis bezahlt.

Mythos 5: Man muss seinen Plastikmüll sauber auswaschen vor dem Wegwerfen.

Plastikverpackungen sollten "löffelleer" in den Gelben Sack kommen, auswaschen ist unnötig. Bildrechte: colourbox Nein. Man schont die Umwelt nicht mit ausgewaschenen Joghurtbechern. Laut Gesetz müssen die Verpackungen "restentleert" sein. Es reicht den Entsorgern, wenn Plastikverpackungen leer sind, nicht lupenrein. Sie waschen das Plastikmaterial vor der Aufbereitung sowieso nochmal. Der NABU verweist auch auf die Ressourcenverschwendung von Wasser und Energie, wenn man leere Verpackungen zu Hause extra ausspült.