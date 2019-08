Die Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz hat ein "Müll-Vermeidungs-Projekt" gestartet. Dazu wurden an mehreren touristischen Plätzen, so der Touristenbrücke in Krásná Lípa, an der Grenze in Zadní Doubice oder an der Schlangenquelle die Mülleimer entfernt. Über den Hintergrund der Aktion hat MDR SACHSEN mit Tomáš Salov von der Nationalparkverwaltung gesprochen: