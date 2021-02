Die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst sind im vergangenen Jahr in Sachsen zu hunderten Einsätzen ausgerückt. Wie das Polizeiverwaltungsamt am Mittwoch mitteilte, wurden die Spezialisten 2020 zu 816 Einsätzen gerufen. Das seien neun weniger als im Vorjahr. Auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges habe der Kampfmittelbeseitigungsdienst noch viel zu tun , hieß es.

Insgesamt wurden mehr als 160 Tonnen Kampfmittel gefunden, darunter vor allem Artilleriemunition und sogenannte Nahkampfmittel. Während etwas weniger Artillrie- und Abwurfmunition geborgen wurde, gab es den Angaben zufolge eine leichte Zunahme bei Nahkampfmitteln und Waffen. Nicht immer sei die Kriegsmunition transportfähig und könne in der hauseigenen Zerlegeeinrichtung vernichtet werden, so die Behörde. Dann werde eine Entschärfung oder Sprengung vor Ort notwendig. In 42 Fällen erfolgte die Sprengung direkt am Fundort. Auch Taucher waren im vergangenen Jahr drei Mal im Einsatz, um in der Elbe vorbeugend nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg zu suchen.