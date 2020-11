Zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr wird an vielen Orten in Sachsen Musik von oben erklingen. Künstler und Musikschaffende wollen von Balkonen, Terrassen und Türmen aus musikalische Grüße senden. Ziel des bundesweiten "Aktionstages Theater und Orchester" ist es, in der aktuellen gesellschaftlich so herausfordernden Zeit trotz der fortdauernden Schließung aufgrund des weiterhin beunruhigenden Infektionsgeschehens "ein Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum" in die Kommunen zu senden, erklärten die Organisatoren. Der Deutsche Bühnenverein hat diesen Aktionstag ausgerufen. Weil wegen des Teil-Lockdowns das Publikum nicht in die Säle darf, sollen sich die Häuser öffnen und auf ihre Arbeit hinweisen.

Blick nach oben auf Türme, Dächer und Terrassen

In Dresden gestalten mehrere Kultureinrichtungen den Aktionstag mit. So werden vom Balkon des Kulturpalastes, dem Turm der Kreuzkirche und den Balkonen des Staatsschauspiels in einem gemeinsamen Beitrag der Sächsischen Staatstheater Musiker und Musikerinnen sowie das Schauspielerteam einen musikalischen Gruß entsenden. Das theater junge generation und die Staatsoperette musizieren auf dem Dach und auf der Dachterrasse des Gebäudes. Sie wollen das gesamte Kraftwerksareal beschallen. So sollen unter anderem die Lieder "Somewhere over the Rainbow" und eine spezielle Version des Hits "Musik sein" aus der Staatsoperetten-Revue "Hier und Jetzt und Himmelblau" zu hören sein.

Musen-Küsse aus Hellerau und Radebeul

Bildrechte: IMAGO Das Europäische Zentrum der Künste plant eine Stimmperformance in Hellerau, ein Bläser-Quintett der Musikhochschule "Carl Maria von Weber" wird vom Dach der Hochschule aus spielen. Auch Museen der Stadt Dresden, das Ensemble AuditivVokal, der Theaterkahn Dresdner Brettl beteiligen sich. Die Landesbühnen Sachsen eröffnen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Radebeul, Bert Wendsche, um 12 Uhr den Adventskalender auf der Freifläche gegenüber des Theaters. Dazu werden Schauspieler und Schauspielerinnen aus "Kiss me, Kate" singen.

Chemnitzer Theaterleute helfen anderen Bedürftigen