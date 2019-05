Naturfreunde können sich ab Freitag wieder an der Inventur der Krabbbeltiere in Sachsen beteiligen. Unter dem Motto "Zählen, was zählt" startet der Naturschutzbund (Nabu) seinen zweiten Insektensommer. Wer sich beteiligen möchte, könne eine Stunde lang alle Insekten zählen. Wie der Naturschutzbund Sachsen mitteilte, dauert die Aktion bis zum 9. Juni. Die Beobachtungen können auf der Internetseite des Nabu übermittelt werden.