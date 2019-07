Nach der Kürzung der AfD-Wahlliste von 61 auf 18 Kandidaten wehrt sich die AfD Sachsen mit mehreren Beschwerden. Der AfD-Landesverband hat Beschwerde beim sächsischen Verfassungsgerichtshof eingelegt. Zudem soll eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden. Das sagte Landeschef Jörg Urban am Freitag in Dresden.

Die Partei hat außerdem ein Ultimatum an den Landeswahlauschuss gestellt. Sollte die Entscheidung des Landeswahlausschusses bis kommenden Montagabend nicht revidiert sein, werde man Strafanzeigen wegen Rechtsbeugung gegen die Ausschussmitglieder stellen, ließ die Partei über ihren Rechtsberater Michael Elicker ausrichten. Die AfD kündigte an, nach dem Einzug in den Landtag einen Untersuchungsausschuss mit der Aufklärung des Falles zu befassen. AfD-Vertreter sprachen von einer Verfassungskrise und einem "Demokratieskandal".