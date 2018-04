Noch in diesem Jahr soll mit der Restaurierung der Rühlmann-Orgel in der Evangelischen Kirche in Lohsa bei Hoyerswerda begonnen werden. Rund 225.000 Euro sind dafür eingeplant. Die Stiftung Lausitzer Seenland hat für das Vorhaben Fördermittel in Aussicht gestellt. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, könnte im September mit den Arbeiten begonnen werden, so Günther Wenk vom Gemeindekirchenrat. Im November nächsten Jahres soll die Orgel dann wieder orginalgetreu hergerichtet und bespielbar sein.